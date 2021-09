In Deutschland findet am 26.09.2021 die Bundestagswahl statt

Wie hat der Osten bei der letzten Bundestagswahl abgestimmt?

abgestimmt? Wie hat Ostdeutschland im Bund 2021 gewählt? Hier die Ergebnisse.

Erste Hochrechnung zur Wahl

Update: 26.09.21, 18 Uhr

Gegen 18 Uhr wurde die erste Hochrechnung zur Bundestagswahl bekanntgegeben.

CDU: 24

SPD: 26

Grüne: 14,5

AfD: 10

Linke: 5

FDP: 11

Sonstige: 8,5

Wahl in Ostdeutschland: Ergebnisse im Osten

Wahlen im Osten: So läuft der Wahltag bisher in Sachsen, Thüringen, MV, Brandenburg und Berlin

Update 26.09.2021, 17 Uhr

Bei der Bundestagswahl am Sonntag in Sachsen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie hat bisher reichlich ein Drittel der Wahlberechtigten in Wahllokalen abgestimmt. Die vorläufige Wahlbeteiligung lag um 14 Uhr nach Angaben von Landeswahlleiter Martin Richter in Kamenz bei 36,4 Prozent, 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt 39,3 Prozent. Die Behörde geht allerdings davon aus, dass ein Viertel der rund 3,3 Millionen Wahlberechtigten im Freistaat von der Briefwahl Gebrauch machten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bat die Menschen vor seiner Stimmabgabe am Morgen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale in 16 Wahlkreisen geöffnet.

„Es ist ordnungsgemäß angelaufen“, sagte ein Sprecher der Landeswahlleitung. „Hie und da ruckelt es schon mal aufgrund von Fragen, es gibt aber keine Probleme.“ Für 126 000 der Wahlberechtigten ist es eine Bundestagswahl-Premiere. Wegen der Corona-Pandemie müssen in den Wahllokalen Masken getragen werden, die 3G-Regel ist für diesen Tag ausgesetzt. Damit erhalten auch nicht Genesene, Geimpfte oder Getestete Zutritt. Auf die Kontaktnachverfolgung wird verzichtet. In der Landeshauptstadt sollen die Wähler einen eigenen Stift mit blauer Mine mitbringen.

Der Landeswahlausschuss hat für die Bundestagswahl 22 Parteien mit Landeslisten zugelassen. In einigen Wahlkreisen wird mit einem engen Rennen um Direktmandate gerechnet. So konkurrieren im Wahlkreis Dresden I die frühere Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping und AfD-Rechtsaußen Jens Maier, AfD-Bundeschef Tino Chrupalla will in Görlitz sein Direktmandat verteidigen. Das hatte er vor vier Jahren dem heutigen Regierungschef Kretschmer (CDU) abgenommen. 2017 hatte die CDU 12 der 16 Direktmandate gewonnen, die AfD drei und die Linken eins.

In Brandenburg haben bislang 34,4 Prozent der rund zwei Millionen Wahlberechtigten (Stand: 14.00 Uhr) am Sonntag ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben. Bei der Bundestagswahl 2017 habe die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 38,3 Prozent gelegen, teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper mit. Die Briefwähler seien dabei aber nicht eingerechnet.

Bis Freitag hatten etwa 569 600 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragt. 2017 hatten etwa 325 000 Wähler im Land ihre Stimme per Brief abgegeben. Die, die noch nicht gewählt haben, sollten auf ihr Wahlrecht nicht verzichten, sagte Küpper. „Jede abgegebene Stimme ist wichtig.“

Es habe im Zusammenhang mit der Stimmabgabe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. In einigen Wahllokalen herrschte zeitweise Andrang.

In dem spannenden Potsdamer Wahlkreis 61 bewerben sich neben Scholz und Baerbock auch die Ex-Landesvorsitzende der CDU, Saskia Ludwig, die frühere FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und der Linke-Bundestagsabgeordnete Norbert Müller.

Bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl im Brandenburg-Trend von Infratest dimap für den rbb lag die SPD Anfang September mit 29 Prozent vorn. Dahinter kamen AfD (18 Prozent), CDU (15 Prozent), Linke (11 Prozent), Grüne und FDP (je 9 Prozent) und Freie Wähler (4 Prozent).

Bei der Doppelwahl in Mecklenburg-Vorpommern haben bis 14 Uhr 32,5 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben. Das teilte Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Sonntag mit. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 37,3 Prozent gelegen, bei der Landtagswahl 2016 bei 32,8 Prozent. Die endgültige Wahlbeteiligung betrug bei diesen Wahlen 70,9 Prozent beziehungsweise 61,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung zur Landtagswahl wurde den Angaben zufolge um 14.00 Uhr nicht gesondert aufgeführt, weil die Abweichungen zur Bundestagswahl nur marginal sind.

Wie in Berlin, wird auch im Nordosten neben dem Bundestag noch ein neues Landesparlament gewählt. Während im Bund das Rennen um den Spitzenplatz offen ist, zeichnete sich den letzten Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern ein deutlicher Wahlsieg der SPD ab. Die Partei von Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Schwesig kann im Vergleich zur gewonnenen Wahl vor fünf Jahren auf Stimmenzuwachs und damit auf eine Festigung ihres Führungsanspruchs hoffen.

Der CDU, seit 15 Jahren Juniorpartner in einer rot-schwarzen Regierung, drohen hingegen erneut Verluste. Während auch AfD und Linke sicher mit dem Wiedereinzug in den Landtag rechnen können, steht die Rückkehr von FDP und Grünen den Umfragen zufolge noch auf der Kippe.

In Sachsen-Anhalt haben Schätzungen zufolge bisher weniger Bürger gewählt als vor vier Jahren. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Land bei 26,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Noch nicht eingerechnet ist die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler. Vor vier Jahren hatte die Wahlbeteiligung am Mittag bei 29,6 Prozent gelegen.

Bei den Wahlen in Berlin ist es am Sonntag vor zahlreichen Wahllokalen in der ganzen Stadt zu langen Warteschlangen gekommen. Wahlberechtigte mussten mitunter länger als eine Stunde bis zum Kreuz in der Wahlkabine anstehen. Der Bezirk Mitte meldete für das Wahllokal 100 zeitweise sogar Wartezeiten von mehr als zwei Stunden.

Gleich vier Entscheidungen mit entsprechend vielen und teils langen Wahlzetteln standen an. Neben der Bundestagswahl lief auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Zudem wurde über zwölf Bezirksparlamente neu bestimmt. Außerdem konnten Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen. Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie so viele Abstimmungen an einem Tag.

Bis Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr konnte nach Angaben aus der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin wählen, wer entsprechend rechtzeitig in der Schlange stand. Zu Verzögerungen führten auch die coronabedingt notwendigen Hygienemaßnahmen. Zudem waren zahlreiche Wahlhelfer abgesprungen, die durch Nachrücker ersetzt werden mussten.

Am Mittag zeichnete sich eine leicht höhere Beteiligung ab. Nach den Angaben gingen bis 12.00 Uhr 27,4 Prozent der Wahlberechtigten zur Abstimmung. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 27,2 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung wurde mit 30,1 Prozent aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf gemeldet, die niedrigste aus Neukölln, wo es 25,5 Prozent waren. Bei der Berechnung für diese Uhrzeit wurde ein Drittel der beantragten Wahlscheine mitgerechnet.

Einen Rekordwert gab es bei den Briefwahlen. Nach Angaben der Landeswahlleiterin wurden insgesamt 988 201 Wahlscheine ausgestellt. Damit liegt die Zahl der Menschen, die sich die Briefwahlunterlagen haben zukommen lassen, 44 Prozent über der Bundestagswahl 2017. Vor vier Jahren waren es 686 177 Wahlscheine.

Prognosen in Ostdeutschland: Was sagen die Umfragen?

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leben rund 12,5 Millionen Menschen – rund 15 Prozent weniger als 1990. Doch seit einigen Jahren wächst die Bevölkerungsdichte wieder. Dennoch leben im Westen In den ostdeutschen Bundesländernundleben rund 12,5 Millionen Menschen – rund 15 Prozent weniger als 1990. Doch seit einigen Jahren wächst die Bevölkerungsdichte wieder. Dennoch leben im Westen rund fünfmal so viele Menschen wie im Osten

Im Osten wird also keine Bundestagswahl entschieden – Ostdeutschland ist aber spannend, weil die Wählerinnen und Wähler schon immer anders gewählt haben als der Westen. Die Wahlbeteiligung fällt meistens schlechter aus, aber auch andere Parteien werden präferiert: Bei der letzten Bundestagswahl 2017 wurde in fast allen ostdeutschen Ländern die AfD stärkste oder zweitstärkste Kraft.

In Umfragen vor der Bundestagswahl sah die Stimmung generell gut für die SPD aus – aber auch weiterhin für die AfD. Zwischen 18 und 23 Prozent der Stimmen erwarteten die Meinungsforscher für die AfD aus dem Osten. Für die SPD schwankten die Zahlen zwischen 15 Prozent und bis zu 31 Prozent. Die CDU wurde in den meisten Umfragen in Ostdeutschland drittstärkste Kraft hinter SPD und AfD.

Bundestagswahl im Osten: Wie ist die Wahlbeteiligung?

Aktuelle Wahlbeteiligung & Co.

Bundestagswahl Ergebnisse: So wählte der Osten 2017

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde in den ostdeutschen Bundesländern vor allem der starke Zuwachs der AfD festgestellt. Mit der Ausnahme Berlin wurde die AfD in allen Ländern im Osten zweitstärkste oder sogar stärkste Kraft.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 im Einzelnen:

Berlin : CDU (22,7 Prozent), Die Linke (18,8 Prozent), SPD (17,9 Prozent), Grüne (12,6 Prozent), AfD (12,0 Prozent), FDP (8,9 Prozent)

: CDU (22,7 Prozent), Die Linke (18,8 Prozent), SPD (17,9 Prozent), Grüne (12,6 Prozent), AfD (12,0 Prozent), FDP (8,9 Prozent) Brandenburg: CDU (26,7 Prozent), AfD (20,2 Prozent), SPD (17,6 Prozent), Die Linke (17,2 Prozent), FDP (7,1 Prozent), Grüne (5,0 Prozent)

Mecklenburg-Vorpommern : CDU (33,1 Prozent), AfD (18,6 Prozent), Die Linke (17,8 Prozent), SPD (15,1 Prozent), FDP (6,2 Prozent), Grüne (4,3 Prozent)

: CDU (33,1 Prozent), AfD (18,6 Prozent), Die Linke (17,8 Prozent), SPD (15,1 Prozent), FDP (6,2 Prozent), Grüne (4,3 Prozent) Sachsen : AfD (27,0 Prozent), CDU (26,9 Prozent), Die Linke (16,1 Prozent), SPD (10,5 Prozent), FDP (8,2 Prozent), Grüne (4,6 Prozent)

: AfD (27,0 Prozent), CDU (26,9 Prozent), Die Linke (16,1 Prozent), SPD (10,5 Prozent), FDP (8,2 Prozent), Grüne (4,6 Prozent) Sachsen-Anhalt : CDU (30,3 Prozent), AfD (19,6 Prozent), Die Linke (17,7 Prozent), SPD (15,2 Prozent), FDP (7,8 Prozent), Grüne (3,7 Prozent)

: CDU (30,3 Prozent), AfD (19,6 Prozent), Die Linke (17,7 Prozent), SPD (15,2 Prozent), FDP (7,8 Prozent), Grüne (3,7 Prozent) Thüringen: CDU (28,8 Prozent), AfD (22,7 Prozent), Die Linke (16,9 Prozent), SPD (13,2 Prozent), FDP (7,8 Prozent), Grüne (4,1 Prozent)

Bundestagswahl Ostdeutschland: Wahl in den neuen Bundesländern

Eine Übersicht über die Wahlergebnisse in den einzelnen ostdeutschen Bundesländern gibt es hier:

