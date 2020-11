Der Duft von süßen Leckereien schwebt durch die Luft, Lichterketten funkeln durch die Nacht und der Glühwein wärmt von innen. Weihnachtsmärkte sind für viele Deutsche Tradition und kaum einer möchte sie in diesem Jahr missen. Doch die Corona-Pandemie macht vielerorts dem geselligen Treiben einen Strich durch die Rechnung. Wo Weihnachtsmärkte stattfinden, wo nicht und wo es Alternativen gibt, sammeln wir hier in einer Übersicht für ganz Brandenburg.

Weihnachtsmärkte im Barnim

Eberswalde: In Eberswalde findet ein sogenannter : In Eberswalde findet ein sogenannter Adventsboulevard statt. Nach aktuellem Stand soll der Boulevard am 27. November eröffnet werden und bis 24. Dezember zum Bummeln einladen. Der Weihnachtsmarkt in der traditionellen Form ist abgesagt.

Bernau: In der Hussitenstadt : In der Hussitenstadt hält man am Weihnachtsmarkt fest und prüft verschiedene Besucherregeln. Welche Regeln zu beachten sein werden, steht noch nicht fest. Bekannt ist: der Weihnachtsmarkt wird zeitlich von drei auf zehn Tage verlängert – vom 4. bis 14. Dezember. Eine kurzfristige Absage ist jedoch je nach Corona-Lage möglich.

Werneuchen: Der Weihnachtsmarkt in Werneuchen ist abgesagt.

Ahrensfelde: Auch in Ahrensfelde wird der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden.

Weihnachtsmärkte in Ostprignitz-Ruppin

Krangen: Der beliebte Weihnachtsmarkt, organisiert vom Förderverein der Krangener Kirche, : Der beliebte Weihnachtsmarkt, organisiert vom Förderverein der Krangener Kirche, ist abgesagt . Aufgrund des Hygienekonzepts der Gesamtkirchengemeinde Ruppin und den Corona-Regeln müsste auf die Weihnachtsmarkt-Stände innerhalb der Kirche verzichten.

Weihnachtsmärkte in Oberhavel

Sachsenhausen: Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Sachsenhausen ist abgesagt. Alternativ ruft der Ortsbeirat dazu auf, am dritten Advent Grundstücke und Häuser zu schmücken, um Spaziergängern etwas fürs Auge zu liefern. Die Ortsbeiratsmitglieder werden eine Jury bilden und : Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Sachsenhausen ist abgesagt. Alternativ ruft der Ortsbeirat dazu auf, am dritten Advent Grundstücke und Häuser zu schmücken, um Spaziergängern etwas fürs Auge zu liefern. Die Ortsbeiratsmitglieder werden eine Jury bilden und die schönsten Kreationen mit Gutscheinen für örtliche Geschäfte belohnen.

Oranienburg: In Oranienburg fällt der : In Oranienburg fällt der Weihnachtsmarkt und die Winterträume im Schlosspark aus. Der Aufwand für die „Winterträume“ sei für eine kleine Besucherzahl zu groß, erklärt Sozialdezernentin Stefanie Rose. Es stehen jedoch noch Vorschläge im Raum : SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann schlägt vor, dass sich Oranienburger Marktanbieter in der Vorweihnachtszeit mit einem Stand in den Park stellen, der Schlosspark geschmückt wird und für die Innenstadt „intensiveren weihnachtlichen Lichtschmuck“.

Zehdenick: Es gibt noch Hoffnung. Die Stadtverwaltung Zehdenick hofft, dass das : Es gibt noch Hoffnung. Die Stadtverwaltung Zehdenick hofft, dass das Adventsshopping wie geplant am 5. Dezember stattfinden kann. „Wir warten erst einmal ab“, sagte Bürgermeister Bert Kronenberg Anfang der Woche.

Hennigsdorf: In Hennigsdorf macht die Corona-Pandemie dem : In Hennigsdorf macht die Corona-Pandemie dem Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung.

Velten: Auch in Velten fallen die beiden großen Weihnachtsmärkte – jener der Johannischen Kirche am ersten Advent und der auf dem Hof des Ofen- und Keramikmuseums aus. Das traditionelle Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz findet in diesem Jahr ebenfalls ohne Glühwein, Plätzchen & Co. statt. Die Veranstaltung wurde abgesagt, die Weihnachtsbeleuchtung wird natürlich dennoch pünktlich zum ersten Adventswochenende erstrahlen.

Weihnachtsmärkte in der Uckermark

Schwedt: Noch ist man sich in Schwedt nicht ganz sicher, ob und wie der Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Eine Eisenbahn und der Markt werden jedoch aufgebaut. Das Schwedter Einkaufszentrum bereitet sich derzeit auf : Noch ist man sich in Schwedt nicht ganz sicher, ob und wie der Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Eine Eisenbahn und der Markt werden jedoch aufgebaut. Das Schwedter Einkaufszentrum bereitet sich derzeit auf „Oder-Center on Ice“ vor.

Angermünde: Der jährlich im Nordosten von Brandenburg stattfindende Angermünder Gänsemarkt ist aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagt.

Weihnachtsmärkte in Märkisch-Oderland

Buckow: Der Buckower Weihnachtsmarkt, der : Der Buckower Weihnachtsmarkt, der am 5. und 6. Dezember stattfinden sollte, fällt aus, wie die Touristinformation Märkische Schweiz mitteilte.

Wriezen: Der Wriezener Weihnachtsmarkt rund um die Marienkirche und in der Wilhelmstraße kann nicht in der geplanten Form stattfinden. Die Stadtverwaltung will dennoch dafür sorgen, dass die Innenstadt weihnachtlich geschmückt ist.

Weihnachtsmärkte in Oder-Spree und Frankfurt (Oder)

Fürstenwalde: Der Budenzauber am 3. Adventswochenende in Fürstenwalde : Der Budenzauber am 3. Adventswochenende in Fürstenwalde fällt wegen Corona ins Wasser . Eine festliche Beleuchtung möchte die Stadt dennoch anbringen, um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen.

Storkow: Der Weihnachtsmarkt in Storkow fällt aus. Auch das Lichtfest : Der Weihnachtsmarkt in Storkow fällt aus. Auch das Lichtfest „Storkow leuchtet“ , das am Freitag den 20. November stattfinden sollte, fällt dem Verbot von Unterhaltungs-Veranstaltungen zu Opfer.

Frankfurt (Oder): Der Weihnachtsmarkt : Der Weihnachtsmarkt in der Marienkirche in Frankfurt (Oder) ist weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt - und fällt aus. Er hätte im Dezember am zweiten und dritten Adventswochenende stattfinden sollen. Auch die Oderweihnacht der Messe- und Veranstaltungs GmbH sowie die Weihnachtskirmes auf dem Brunnenplatz werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Beeskow: Auch die Stadt Beeskow ihren Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt. Nicht abgesagt ist der : Auch die Stadt Beeskow ihren Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt. Nicht abgesagt ist der Beeskower Adventskalender , an dem im Dezember traditionell vor allem die Beeskower Einzelhändler mit kleinen Aktionen und Sonderangeboten in ihren Geschäften mitwirken.

Weihnachtsmärkte in Potsdam-Mittelmark, Brandenburg/Havel und Potsdam

Brandenburg an der Havel: Der Weihnachtsmarkt in der Havelstadt soll : Der Weihnachtsmarkt in der Havelstadt soll vom 1. bis 23. Dezember stattfinden. Wochenlange habe man sich vorbereitet und ein coronakonformes Konzept entwickelt, für das sich als Vorteil erweist, dass der Brandenburger Markt stets eingezäunt stattfindet, wodurch der Publikumsverkehr gut zu lenken ist, sagt Gewerbevereins-Chef Michael Kilian.

Brück: Der Weihnachtsmarkt in Brück und auch der : Der Weihnachtsmarkt in Brück und auch der „Lebendige Adventskalender“ wurden abgesagt. Bis zuletzt hatte man gehofft, dass trotz Corona-Pandemie die Veranstaltungen doch noch stattfinden kann.

Potsdam: Potsdam hat sich nach langem Hin und Her dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Brandenburger Straße in der Innenstadt abzusagen.